وصول شحنات من سماد اليوريا للمزارعين بوادي البوانيس

أعلنت بلدية وادي البوانيس وصول شحنات من سماد اليوريا للبلدية، مخصصة لصغار المزارعين وأصحاب الدوائر المحورية الزراعية بمختلف بلديات المنطقة الجنوبية.

وأوضح مكتب العلاقات العامة والإعلام المحلي ببلدية وادي البوانيس، أن شحنات السماد قادمة من مصانع شركة راس لانوف بالمنطقة الشرقية، مبينا أن هذه هي الشحنة الأولى من نوعها لهذا العام والتي وصلت على دفعات، وسيتم توزيعها على المزارعين وفق الكشوفات المسجلة وعمليات الحصر التي قامت بها لجنة مختصة في وقت سابق.

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