نقص الامكانيات في الزاوية زادت من حالة وفيات الاصابة بكورونا

كشف نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا في الزاوية طارق إبراهيم عن ارتفاع في عدد الوفيات بسبب النقص في

الإمكانيات ..

واوضح في تصريحات له بان عدد الحالات المصابة تجاوز 240، فيما وصلت الوفيات إلى 18 منها 8 ليلة أمس و4 لعدم توفر جهاز تنفس .

واكد طارق ابراهيم ان تأخر ظهور نتائج العينات وكثرة حالات الاشتباه خصوصا لكبار السن يؤدي إلى زيادة الوفيات بسبب الاختلاط

واشار الى عدم تعاون المسؤولين ومراكز العزل بالجهات كافة مع المرضى والحالات الحرجة وعدم تجاوب المواطن والتزامه بالإجراءات الصحية .