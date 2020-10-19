بالتزامن مع انطلاق المحادثات العسكرية.. رئيس أركان الوفاق يزور تركيا

استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار رئيس الأركان بقوات الوفاق محمد الحداد في العاصمة التركية أنقرة بحسب ما أوردت قناة “تي آر تي” التركية التي لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

ويأتي اللقاء بالتزامن مع انطلاق الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 في مقر الامم المتحدة في جنيف، وأوضحت البعثة الأممية في بيان لها أن ما يميز هذه الجولة هو انطلاقها باجتماع تقابلي مباشر بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا (الجيش، قوات الوفاق)، لافتة إلى أن مباحثات هذه الجولة تستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.