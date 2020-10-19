الرمال المتحركة تُهدد حياة سالكي طريق سبها براك

تسببت الرياح الموسمية في تحريك كثبان رمال زلاف الرملية وسدها مسار طريق الرابط سبها وبراك.

وتهدد الرمال التي تزحف على هذه الطريق حياة المواطنين وسط مطالبات مدير مصلحة الطرق والجسور سبها عبدالله علي للجهات المسؤولة بضرورة دعم المصلحة لإيقاف زحف الرمال، محذرا مستخدمي الطريق من خطورة الوضع في هذه النقاط من الطريق جراء زحف رمال زلاف وعرقلتها لحركة السير.

وتوقفت إحدى شركات المقاولة المحلية عن إزالة الرمال وفتح مسار الطريق، بسبب ارتفاع تكلفة الوقود الضروري لتشغيل الآليات المستخدمة في العمل وعدم دعمها من قبل الجهات المسؤولة، وأخلت مسؤوليتها من خطورة الوضع في المنطقة جراء الرياح الموسمية، وتزايد حركة المسافرين.

وفي المحصلة يبقى المواطنون عرضة لخطر الحوادث المرورية أو انقطاع السبل أمامهم في هذه الطريق الحيوية الرابطة بين بلدات الجنوب.

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