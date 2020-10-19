متحدث مجلس النواب يكشف كواليس جلسة رفض استقالة الحكومة الليبية

استأنف مجلس النواب اليوم الإثنين جلساته الرسمية بمدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فقد ناقش المجلس في جلسته العادية اليوم استقالة الحكومة الليبية التي تقدم بها رئيس مجلس الوزراء لرئاسة مجلس النواب شهر سبتمبر الماضي وبعد مناقشة الأمر تم التصويت على رفض استقالة الحكومة واستمرارها في أداء مهامها.

وأضاف بليحق في بيان أنه تم خلال جلسة اليوم التصويت على استدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري في جلسة الأسبوع المقبل على خلفية تصريحاته الإعلامية في لقاء تلفزيوني الأيام الماضية، كما ناقش المجلس في جلسة اليوم الحوار السياسي وجولتيه التي عقدت بالمغرب الشقيق واستمع النواب لإحاطة لما توصل إلى حوار بوزنيقه من أعضاء لجنة الحوار أعضاء مجلس النواب إدريس عمران مهامها وعصام الجهاني.

أضاف بليحق أن المجلس سوف يستكمل في جلسته يوم غدٍ الثلاثاء مسار الحوار السياسي.