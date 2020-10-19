ويليامز: أنظار الليبيين تتطلع إلى رؤية مخرجات اللجنة العسكرية للتخفيف من معاناتهم

طالبت المبعوثة الأممية في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، اليوم الاثنين، بفتح المعابر والإفراج عن المحتجزين وإزالة العراقيل أمام المساعدات إلى ليبيا.

وأعربت ويليامز – في كلمة لها أمام اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” – عن أملها في أن تبحث الجولة الحالية إجراءات بناء الثقة بين طرفي النزاع في ليبيا، مؤكدة أن هناك آمال بأن تمهد هذه المفاوضات المباشرة الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتقود إلى تسوية شاملة لإنهاء الصراع والتفكّك داخل ليبيا.

وقالت ويليامز، إن أنظار الليبيين تتطلع إلى رؤية مخرجات اللجنة العسكرية للتخفيف من معاناتهم، مطالبة المشاركين في المسار العسكري، بالعمل على التوصل إلى حلول للمشاكل العالقة للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

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