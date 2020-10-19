الانتهاء من أعمال صيانة المرسى رقم 3 بميناء الزاوية النفطي

أنهت شركة الزاوية لتكرير النفط أعمال الصيانة الجزئية للمرسى رقم 3 بميناء الزاوية النفطي، والتي استمرت 4 أسابيع ، حيث تم استبدال خطوط الشحن التحت مائية بالكامل، واستبدال خزانات الطفو، بالإضافة إلى استبدال جزئي لبعض الخراطيم الطافية، وتغيير منظومة الحبال كاملة.

يذكر أن عملية الصيانة أنجزتها السواعد الوطنية بمراقبة العمليات البحرية لضمان سير العمليات بميناء الزاوية النفطي وفق أفضل الظروف التشغيلية، تزامنا مع عودة عمليات التصدير للمنتجات النفطية.

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