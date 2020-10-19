وزارة العمل تبحث ميزانية البرامج التدريبية للباحثين عن وظائف

ناقشت لجنة التدريب بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء الميزانية التقديرية للبرامج التدريبية المقترحة للباحثين عن العمل.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المركز الليبي الكوري مناقشة مؤشرات الدراسة الاستطلاعية التي نقذها مركز المعلومات والتوثيق لتحديد الرغبات التدريبية، وأظهرت الدراسة أن نحو 30% من الباحثين عن العمل يرغبون في التدريب لتغير مسارهم.

وأشارت الوزارة إلى أن الخطة التدريبية تهدف إلى إكساب الأشخاص غير المؤهلين مهن عبر برامج التكوين والتدريب المهني، كما تهدف إلى رفع كفاءة ومهارات أصحاب المؤهلات.

وترأس الاجتماع مدير إدارة التدريب والتموين المهني رمزي كشاد بحضور مدير مكتب الإعلام والتواصل ربيعة عمار ومدير مكتب دعم وتمكين ذوي الإعاقة حنان الكادوشي ومدير المركز الليبي الكوري عرت اليعقوبي ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التسهيلات المالية عادل الكراش وعضوي الفريق الإحصائي بمركز المعلومات والتوثيق وليد الشريف فاطمة العباسي.