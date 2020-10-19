محللة إيطالية: ما تشهده ليبيا هو نتاج ما حدث سنة 2011

أكدت المحللة السياسية الإيطالية، كلاوديا غاتزيني، أن ما تشهده ليبيا هو نتاج ما حدث سنة 2011 قائلة “ليبيا اليوم ورثت ما ارتكب عام 2011”

وبينت الخبيرة بالشأن الليبي من مجموعة الأزمات الدولية (ICG) أن “ما نشهده في ليبيا اليوم والتدخل المباشر للقوى الأجنبية فيها، هو انعكاس للعمليات العسكرية عام 2011، التي شهدت بالفعل في ذلك الوقت، تدخل دول أجنبية للإطاحة بالنظام”

وأضافت أنه بعد مرور 9 سنوات على اغتيال الزعيم الراحل معمّر القذافي، يبقى خطر استئناف النزاع في ليبيا مفتوحاً وأن البلاد لاتزال منقسمة وبينت أنه “على الرغم من وقف إطلاق النار الحالي، فإن هناك خطر استئناف الصراع الذي لا يزال مفتوحاً في الأجواء” بحسب وكالة آكي.