آمال بوقعيقيص: ليبيا نادت وأنا ألبي النداء.. سأكون ضمن الحوار القادم في تونس

كشفت المحامية والناشطة السياسية آمال بوقعيقيص عن اختيارها ضمن فريق الحوار السياسي المقرر إجراؤه نوفمبر المقبل في تونس.

وقالت بوقعيقيص في تدوينة اليوم الاثنين، على صفحتها بموقع “فيسبوك”: “ليبيا نادت وأنا ألبي النداء، وسأكون ضمن فريق الحوار القادم في تونس، غايتي وضع مطالب الليبيين موضع التنفيذ”.

وأضافت الناشطة السياسية قائلة: “تلك الآمال التي لهجت بها أفئدتهم قبل اللسان في جميع اللقاءات التشاورية التي أجرتها البعثة الأممية كمفتاح لخارطة الطريق التي رسمها باقتدار الدكتور غسان سلامة وفريقه، هذه المطالب التي جسدتها توصيات مؤتمر برلين وأقرتها الدول المشاركة فيه المؤثرة في الشأن الليبي”.

وواصلت: “أشارك في هذا الحوار الجامع مؤمنة بمبادئ الإنصاف والعدالة والسلام والتعايش المشترك المتكافئ في كل أقاليم وطني، ففي مسارات حياتي لم أعرف الجبن يوما في مواجهة لحظة التحدي، واليوم ليبيا تواجه هذه اللحظة ونحن لها” مردفة: “ادعوا لنا بالتوفيق وطمئنوا قلقنا وهواجسنا، وكونوا معنا وليس علينا، لا مغنم عندنا ولكنه التوكل على الله والرجاء فيه”.

يشار إلى أن عددا من العواصم تشهد اجتماعات للأطراف الليبية تمهيدا للحوار السياسي الشامل المقرر عقده في تونس الشهر المقبل.

وتوصل وفدا مجلسي النواب والدولة في الحوارات السياسية في بوزنيقة المغربية إلى تفاهمات شاملة حول معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية وآليات التعيين فيها.

كما اختتمت الشهر الماضي أيضًا محادثات أمنية وعسكرية مباشرة بين وفدين يمثلان حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، بمدينة الغردقة المصرية، وتولت الأمم المتحدة اليوم الاثنين تيسير محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف لبحث توصيات اجتماع الغردقة.