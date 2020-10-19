البعثة الأممية تهنئ مواطني أربعة مجالس بلدية

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مواطني الزاوية الجنوبية والحربة وجادو وكباو على انتخابات مجالسهم البلدية.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أنها تحيي عزم مواطني الزاوية الجنوبية والحربة وجادو وكباو على ممارسة حقوقهم الديمقراطية.

وأثنت البعثة على عمل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في تنظيم انتخابات بلدية شفافة وذات مصداقية في عموم ليبيا مع ضمان المتطلبات الصحية اللازمة.

و أعلنت اليوم الاثنين اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية في جادو، الزاوية الجنوب، كاباو، الحرابة والتي جرت جميعها يوم 15 من الشهر الجاري.