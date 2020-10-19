وزير الخارجية الألماني: لا حلول في ليبيا بدون روسيا

أبرز المركز الألماني للاعلام، اليوم الإثنين، موقف هايكو ماس وزير الخارجية الألماني من تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأوضح الوزير أنه لا حلول في ليبيا إلا في وجود ممثل لروسيا على طاولة المفاوضات، في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الناس في العالم يعتمدون على المجتمع الدولي للاهتمام بإنهاء هذه النزاعات من خلال الحوار مع الروس.

وفيما يتعلق بالتدخل التركي في ليبيا، قال وزير الخارجية الألماني، أن التصرفات التركية أضرت بشدة بأجواء الثقة مع بلاده، وهو مادفعه لإلغاء رحلة له كان مخطط لها إلى أنقرة هذا الأسبوع.

وأوضح الوزير أن أي تهديدات بالتصعيد العسكري لن تدفع ألمانيا، لإرسال القوات والسفن إلى أي مكان تتواجد فيه تركيا، معتبرًا أن ذلك سيكون استعراضا للقوة، لافتًا إلى ضرورة تطور القوة الدبلوماسية