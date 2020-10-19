الثني يبحث عراقيل عمل وزارة الشؤون الاجتماعية

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الاثنين خلال لقائه وزير الشؤون الاجتماعية فتحية علي حامد أبرز الاحتياجات والعراقيل التي تواجه مكاتب عمل الوزارة بمختلف البلديات.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني اطلع خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي على سير عمل مكاتب الشؤون الاجتماعية بمختلف البلديات.

وأكد الثني على ضرورة التنسيق مع كافة المؤسسات التطوعية الخدمية بمختلف البلديات، لتوفير الخدمة للمواطنين بالصورة الصحيحة، وبما يضمن إيصال الخدمات لأوسع شريحة من المستحقين للخدمة.