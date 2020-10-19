رئيس الحكومة الليبية: توصيل الخدمات الاجتماعية لأوسع شريحة من المواطنين

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين على سير عمل مكاتب الشؤون الاجتماعية بمختلف بالبلديات وذلك خلال اجتماع عقده بوزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد.

وبحث رئيس الحكومة خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع الوزيرة أبرز الاحتياجات والعراقيل التي تواجه عمل هذه المكاتب.

وأكد على ضرورة التنسيق مع كافة المؤسسات التطوعية الخدمية بمختلف البلديات، لتوفير الخدمة للمواطنين بالصورة الصحيحة، وبما يضمن إيصال الخدمات لأوسع شريحة من المستحقين للخدمة.