رئيس الحكومة الليبية: توصيل الخدمات الاجتماعية لأوسع شريحة من المواطنين

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين على سير عمل مكاتب الشؤون الاجتماعية بمختلف بالبلديات وذلك خلال اجتماع عقده بوزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد.
وبحث رئيس الحكومة خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع الوزيرة أبرز الاحتياجات والعراقيل التي تواجه عمل هذه المكاتب.
وأكد على ضرورة التنسيق مع كافة المؤسسات التطوعية الخدمية بمختلف البلديات، لتوفير الخدمة للمواطنين بالصورة الصحيحة، وبما يضمن إيصال الخدمات لأوسع شريحة من المستحقين للخدمة.
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