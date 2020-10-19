مجلس النواب يناقش تطورات الحوار السياسي ويرفض استقالة الحكومة

استأنف مجلس النواب اليوم جلسته الرسمية في مدينة بنغازي، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومه، وناقش خلالها تطورات الحوار السياسي واستقالة الحكومة.

وحسب المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، فقد تم خلال الجلسة التصويت على رفض استقالة الحكومة الليبية واستمرارها في أداء مهامها، كما جرى التصويت على استدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري في جلسة الأسبوع المقبل، على خلفية تصريحاته الإعلامية الأيام الماضية.

هذا وناقش المجلس في جلسة اليوم الحوار السياسي وجولتيه اللتين عقدتا بالمغرب، واستمع لإحاطة من أعضاء لجنة الحوار، وأضاف بليحق أن مجلس النواب سيستكمل في جلسته يوم غد الثلاثاء مسار الحوار السياسي.

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