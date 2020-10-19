المحجوب: تركيا تنقل الأسلحة إلى غرب ليبيا وتسير عكس الحوارات التي تسعى للتهدئة

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب، إن تركيا لا تريد حلًا سياسيًا في ليبيا، وهو ما يفسر استمرار الجسر الجوي بين مطاراتها ومطارات غرب ليبيا وعلى رأسها قاعدة عقبة بن نافع ( الوطية ) لنقل الأسلحة والمرتزقة والضبّاط الأتراك وتعزيز وجودها في البلاد.

وتوقع المحجوب، أن تكون طائرات الشحن التركية محمّلة بالأسلحة والذخائر والمعدّات العسكرية والضباط الأتراك الذين يأتون إلى ليبيا بالتناوب، مؤكدًا أن تركيا تسير عكس ما هو موجود في المشهد السياسي وضد الحوارات الجارية حاليًا التي تسعى إلى التهدئة والوصول إلى حلّ سياسي شامل.

وأشار المحجوب، إلى أن تركيا لا يوجد لديها استراتيجية واضحة وثابتة هذه الأيام في ليبيا، وأن تصريحاتها الداعمة للحوار والحلّ السياسي هي مجرد كلام، ولا يمكن أن تصل إلى مرحلة الأفعال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24