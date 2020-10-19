الوطنية لحقوق الإنسان: اعتراض أكثر من 6 آلاف مهاجر حاولوا الفرار من ليبيا هذا العام

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الاثنين، أنه تم اعتراض ما يقرب من 6000 مهاجر حاولوا الفرار من ليبيا أو إنقاذهم وإعادتهم حتى الآن هذا العام.

وأوضحت اللجنة الوطنية، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبك”، أن معظم المهاجرين ينتهي بهم الأمر في الحجز، وبعضهم قد يكون مصيره في عداد المفقودين.

وشددت اللجنة على أن هناك حاجة ماسة إلى التحرك الأوروبي لإنهاء العودة إلى ليبيا.

في حين أكدت المنظمة الدولية للهجرة، أنه في الفترة من 12-19 أكتوبر الجاري تم إنقاذ واعتراض 12 مهاجر في البحر، وعادوا إلى ليبيا.

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