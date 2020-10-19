انطلاق حملة في بيتك خليك ونحنا انجيك في الجفارة والزنتان

رفع الروح المعنوية والهمة العالية في نفوس شريحتي ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن كان سببا رئيسيا لحملة، في بيتك خليك ونحنا انجيك، التي أطلقها صندوق التضامن الاجتماعي، إيمانا منه بالمشاركة الاجتماعية بين المواطنين.

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