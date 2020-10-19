قائد البحرية اليونانية بقوات الناتو يتسلم مهامه كقائد لـ “إيريني”

أعلنت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن قائد البحرية اليونانية بقوات الناتو العميد ثيودوروس ميكروبولوس، استلم مهامه كقائد للعملية البحرية الأوروبية “إيريني” لمراقبة تطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أن يقود ميكروبولوس، العملية من الـ19 من أكتوبر حتى نهاية ولاية العملية الأوروبية في الـ31 من مارس من العام المقبل، بعدما تسلم مهامه بحضور الأدميرال الإيطالي فابيو أجوستيني، القائد الأعلى لعمليات الاتحاد الأوروبي البحرية.

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