لملوم: أولوياتنا تحديد هوية الجثث المستخرجة من مقابر ترهونة

أكد وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم خلال لقائه اليوم الاثنين رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود بليبيا (اليوبام) المكلف بيتر سباستيان أن أولوية الوزارة حاليا تنصرف إلى توفير الدعم الفني لإدارة الطب الشرعي وخاصة المتعلقة بتقنيات وتحاليل البصمة الوراثية DNN واللازمة لتحديد هوية الجثث المستخرجة من المقابر الجماعية بترهونة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة برامج التعاون الفني القائمة بين الجانبين والتي شملت رفع القدرة المؤسسية للمعهد العالي للقضاء و دعم إدارة المحاماة العامة ودعم قدرات مركز الخبرة القضائية والبحوث وغيرها من البرامج.

وثمن لملوم الارادة الواضحة التي أظهرتها البعثة الأوروبية في تعزيز التعاون ودعم وزارة العدل في تطوير قطاع العدالة

من جهته عبر المسؤول الأوروبي عن ارتياحه لحجم التعاون مع وزارة العدل معربا عن رغبته في تطويره إلي أعلى المستويات.

وحضر الاجتماع مدير إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة ومدير المعهد العالي للقضاء ورئيس مركز الخبرة الفضائية والبحوث ومدير إدارة الطب الشرعي ورئيس اللجنة المكلفة بالإشراف على فتح المقابر الجماعية بترهونة ومستشار الوزارة لحقوق الانسان.