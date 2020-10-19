السعيدي: لن تكون هناك حلول بليبيا في ظل وجود الميليشيات

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي اليوم الاثنين إنه لن تكون هناك أي حلول في ليبيا في ظل استمرار تواجد الميليشيات.

وأضاف السعيدي في تصريح إعلامي أن ما يقوم به عقيلة صالح رئيس مجلس النواب يدخل في إطار المناورات وليس المبادرات، مضيفا أن صالح ينفرد بالمجلس.

وفيما يتعلق بالحوار بالدستور أفاد السعيدي بأن صالح طلب الاستفتاء على الدستور في 13 دائرة وإذا نجح في 12 دائرة يتم القبول به مضيفا أن جماعة الإخوان وبعض أعضاء ما يسمى بمجلس الدولة رفضوا هذا العرض المقدم من صالح.

واعتبر السعيدي أن مشروع مسودة الدستور ولد ميتا بسبب الانقسامات داخل أعضاء الهيئة.

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