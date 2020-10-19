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تركيا تستعد لإرسال 600 مرتزق سوري إلى ليبيا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، إن 600 مرتزق سوري سجلوا أسماءهم للذهاب إلى ليبيا لحماية وحراسة مقار وشركات، لكن حتى الآن لم يغادروا البلاد.

وأضاف عبد الرحمن، في تصريحات، أنه وحتى اليوم لم يجد موقفا حقيقيا لإيقاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن العبث بالوضع الليبي والأذري والسوري.

وأشار إلى أن الرئيس التركي يعلم أن لديه الضوء الأخضر لتدمير المجتمع العربي والدول المحيطة بتركيا.

واختتم عبد الرحمن قوله إنه لولا الرضى الأمريكي والغربي لما تمكن من إرسال 10 آلاف مقاتل من داخل الأراضي السورية إلى ليبيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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