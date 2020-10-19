تقرير: ليبيا كانت تتمتع بأفضل خدمات صحية وتعليمية مجانية بالشرق الأوسط في عهد الزعيم القذافي

قالت المحللة السياسية الإيطالية، كلاوديا غاتزيني، إن خطر استئناف النزاع في ليبيا مفتوحًا، حتى بعد مرور 9 سنوات على اغتيال الزعيم الراحل الشهيد معمّر القذافي، موضحة أن ليبيا اليوم ورثت ما ارتُكب عام 2011م.

وأضافت غاتزيني أن ليبيا لا تزال منقسمة، وأنه على الرغم من وقف إطلاق النار الحالي فإن هناك خطر استئناف الصراع الذي لا يزال مفتوحًا في الأجواء.

وشددت السياسية الإيطالية، على أن ما تشهده ليبيا اليوم، والتدخل المباشر للقوى الأجنبية فيها، هو انعكاس للعمليات العسكرية عام 2011م، التي شهدت بالفعل في ذلك الوقت، تدخل دول أجنبية للإطاحة بـ”نظام القذافي”.

وأكدت صحيفة “فيس تو فيس افريكا” الأمريكية، أن ليبيا في حالة خراب، مضيفة أنها لم تشهد أي تطور منذ سقوط الراحل القذافي، ساردة إنجازاته ومحاولاته لتحسين حياة شعبه.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ليبيا في عهد القذافي كانت تفتخر بواحدة من أفضل خدمات الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحة أن التعليم والعلاجات الطبية كلها كانت مجانية.

وذكرت الصحيفة أنه كانت هناك كهرباء مجانية وبنزين رخيص وبنك حكومي يقدم قروضًا للمواطنين بنسبة صفر بالمائة ثم لم يكن هناك دين خارجي، وهو أمر نادر بالنسبة لدولة أفريقية.

واعتبرت الصحيفة أن أهم انجازات الزعيم الراحل هي رفعه لمستوى تعليم الليبيين من 25٪ عندما ظهر كزعيم إلى 87٪.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير المعتمدة، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24