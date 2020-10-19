وزير الدفاع التركي: تجمعنا بليبيا “صداقة 500 عام” ودعمنا للشعب “الشقيق” سيتواصل

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لرئيس الأركان بحكومة “الوفاق” محمد الحداد إن أنقرة ستواصل دعم “حكومة الوفاق” وتعزيز التعاون العسكري في إطار المذكرة بين البلدين، وفق تعبيره.

وجاء عن أكار في لقائه بالحداد أن التدريب الميداني العسكري والأمني التركي هو في سياق الاتفاق مع ما سماها “الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة” لافتا إلى تواصل دعم الأنشطة والاستشارات، على حد زعمه.

وشدد وزير الدفاع التركي على ما سماها “أواصر الصداقة التي تجمع البلدين لأكثر من 500 عام”، مضيفا أن “أنقرة ستواصل تقديم الدعم للشعب الشقيق” وفق زعمه.

وتابع أن تحقيق الاستقرار في المنطقة سيستمر على أساس التفاهم الذي يحدد أقصى جهد من جانب ليبيا ذات السيادة، على حد قوله.

وحضر اللقاء مع الحداد وأكار رئيس الأركان التركية الجنرال يسار جولر، إذ هنأ وزير الدفاع التركي رئيس الأركان بحكومة الوفاق على تعيينه في منصبه خلال اللقاء الذي جمعهما.

وتدعم تركيا مليشيات مسلحة وعصابات خارجة عن القانون علاوة على استجلابها مرتزقة سوريين لقتال الجيش الوطني الليبي.