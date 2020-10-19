وزير الدفاع التركي: سنواصل أنشطتنا العسكرية والأمنية بليبيا

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال لقائه رئيس أركان قوات الوفاق محمد الحداد، أن أنقرة ستواصل أنشطة التدريب والاستشارة بالمجالين العسكري والأمني في ليبيا.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية الاثنين، أن آكار التقى الحداد في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية يشار غولر لبحث آخر تطورات الوضع في ليبيا بحسب وكالة الأناضول.

وأكد أكار مواصلة أنشطة التدريب والاستشارة بالمجالين العسكري والأمني في ليبيا في إطار الاتفاق مع حكومة الوفاق مبينا أن تركيا ستواصل جهودها من مبدأ “ليبيا لليبيين”، لتحقيق الاستقرار في المنطقة.