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ارتفاع عدد الوفيات بالزاوية جراء الإصابة بفيروس كورونا بسبب نقص الإمكانات

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا في الزاوية، طارق إبراهيم، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بسبب نقص الإمكانات. 

وكشف إبراهيم، أن عدد الحالات المصابة بكورونا تجاوز 240 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 18 حالة وفاة، منها 8 ليلة أمس و4 لعدم توفر جهاز تنفس، مؤكدًا أن تأخر ظهور نتائج العينات وكثرة حالات الاشتباه خصوصًا لكبار السن يؤدي إلى زيادة الوفيات بسبب الاختلاط.  

كما قال إبراهيم، إن هناك حالة من عدم تعاون المسؤولين ومراكز العزل بالجهات كافة مع المرضى والحالات الحرجة، وأيضًا عدم تجاوب من المواطن والتزامه بالإجراءات الصحية.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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