ارتفاع عدد الوفيات بالزاوية جراء الإصابة بفيروس كورونا بسبب نقص الإمكانات

أكد نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا في الزاوية، طارق إبراهيم، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بسبب نقص الإمكانات.

وكشف إبراهيم، أن عدد الحالات المصابة بكورونا تجاوز 240 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 18 حالة وفاة، منها 8 ليلة أمس و4 لعدم توفر جهاز تنفس، مؤكدًا أن تأخر ظهور نتائج العينات وكثرة حالات الاشتباه خصوصًا لكبار السن يؤدي إلى زيادة الوفيات بسبب الاختلاط.

كما قال إبراهيم، إن هناك حالة من عدم تعاون المسؤولين ومراكز العزل بالجهات كافة مع المرضى والحالات الحرجة، وأيضًا عدم تجاوب من المواطن والتزامه بالإجراءات الصحية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24