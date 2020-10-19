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البعثة الأممية: نهنئ مواطني الزاوية الجنوب والحرابة وجادو وكباو على انتخاب مجالسهم البلدية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا مواطني الزاوية الجنوب والحرابة وجادو وكباو على انتخاب مجالسهم البلدية.

وقالت البعثة في إيجاز لها اليوم الاثنين: “نحن نحيي تصميمهم على ممارسة حقوقهم الديمقراطية، ونشيد بعمل اللجنة المركزية لانتخابات المجلس البلدي في تنظيم انتخابات بلدية شفافة وذات مصداقية على مستوى ليبيا مع ضمان المتطلبات الصحية اللازمة” على حد قولها.

وادعت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في بيان اليوم الاثنين، أن نتائج الانتخابات التي جرت يوم الخميس الماضي، في المدن الأربعة، قائلة إن كاباو سجلت نسبة تصويت 34% وجادو 32% والزاوية الجنوب 34% والحرابة 44%، على حد ادعائها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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