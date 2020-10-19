النيابة الجزئية العسكرية تأمر بالقبض على رئيس هيئة مكافحة الفساد

أمر مدير النيابة الجزئية العسكرية طرابلس أيوب أمبيرش بإلقاء القبض على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان محفوظ الشيخ.

وأشار أمبيرش في خطاب موجه لجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب إلى إخفاء الشيخ تقريرا صادر عن لجنة الهيئة بشأن تجاوزات مالية بجهاز الطب العسكري ووزارة الصحة.

وطلب أمبيرش جهاز الردع بإلقاء القبض على الشيخ والاستدلال معه وإحالته للنيابة الجزئية العسكرية عقب ذلك مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن التحقيقات الجارية في القضية رقم 2020/79م.م.ع والمتعلقة بالتجاوزات المالية بجهاز الطب العسكري.