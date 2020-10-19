ليبيا الان

النيابة الجزئية العسكرية تأمر بالقبض على رئيس هيئة مكافحة الفساد

تم النشر منذُ 24 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أمر مدير النيابة الجزئية العسكرية طرابلس أيوب أمبيرش بإلقاء القبض على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان محفوظ الشيخ.

وأشار أمبيرش في خطاب موجه لجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب إلى إخفاء الشيخ تقريرا صادر عن لجنة الهيئة بشأن تجاوزات مالية بجهاز الطب العسكري ووزارة الصحة.

وطلب أمبيرش جهاز الردع بإلقاء القبض على الشيخ والاستدلال معه وإحالته للنيابة الجزئية العسكرية عقب ذلك مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن التحقيقات الجارية في القضية رقم 2020/79م.م.ع والمتعلقة بالتجاوزات المالية بجهاز الطب العسكري.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • هذا الاجراء من النائب العسكري غير قانوني ، لان النيابة العسكرية لا علاقة لها بالمدنيين ، كما أن النيابة العامة المدنية لا علاقة لها بالعسكريين . قال لك دولة قانون !! عجب والله ! ما دخل الننيابة العسكرية بالمدنيين ؟ !

    رد