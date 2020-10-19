اجتماع موسع لهيئة الرقابة الإدارية

البيضاء-العنوان

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب الليبي، عبدالسلام الحاسي، اجتماعًا موسعًا مع مدراء الإدارات العامة والفرعية والمكاتب بالهيئة، وذلك لمناقشة عمل الإدارات واللجان لإنجاز التقرير السنوي لسنة 2019م والتجهيز للتقرير السنوي 2020م.

ووفقًا، لمكتب إعلام هيئة الرقابة الإدارية؛ فقد استعراض الاجتماع نتائج عمل الإدارات العامة والأسباب وراء تأخر بعض الإدارات في تقديم نتائج عملها، والتي كانت بسبب عدم تعاون مجلس الوزراء مع أعضاء الهيئة واللجان المشكلة لمتابعة بعض المواضيع المهمة.

وقال المكتب، إن الحاسي شدد على ضرورة أنجاز التقرير وتعميمه ونشره، لافتًا إلى أن أي جهة تعرقل عمل الهيئة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مطالبًا بأن تكون التقارير التي تنجزها اللجان في مستوى عمل الهيئة، وتشمل جميع النواحي، وفي حال وجود أي مشاكل أو عراقيل يتم الإبلاغ عنها أولاً بأول.

وأضاف، أن الاجتماع تناول سير العمل بالإدارة العامة للتحقيق، وسير العمل في القضايا التي يتم التحقيق فيها، حيث أكد الحاسي، على ضرورة أنجاز القضايا وخاصة التي وردت في التقرير السنوي والتي بها مخالفات تمس المال العام ليتم إحالتها للنائب العام.