الوطنية للنفط وشركة سرت تناقشان النشاطات والمشروعات المستهدفة

بحثت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مع المؤسسة الوطنية للنفـط، النشاطات الفنية للتصنيع والصيانة، والمشروعات والميزانيات المستهدفة لعامي ألفين وتسعة عشر وألفين وعشرين.

وقال عضو مجلس إدارة الشركة فايز النعاس، إن من أبرز التحديات التي مرت بها الشركة خلال العام الحالي توفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء في غرب وشرق البلاد، مشيرا إلى أن سبعين بالمئة من أعمال العمرات الرئيسية المخططة لمصفاة التكرير ومصنع الميثانول الأول تم إنجازها، بالإضافة إلى أعمال يجري إنجازها لتجهيز وتشغيل وحدة المعالجة الشمالية لمعمل الغاز.

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