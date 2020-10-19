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الانتهاء من الصيانة الجزئية للمرسى 3 بميناء الزاوية

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي |

19 October, 2020

 أعلنت  شركة الزاوية لتكرير النفط  عن الانتها من عملية الصيانة الجزئية  للمرسى  3 بميناء الزاوية وأوضحت الشركة  ان الصيانة جرت  لاستبدال خطوط الشحن التحت مائية بالكامل واستبدال خزانات الطفو، بالاضافة إلى استبدال جزئي لبعض الخراطيم الطافية وتغّيير منظومة الحبال بالكامل  ، واستغرقت العملية نحو شهر ، و بطاقم وطني من  مراقبة العمليات البحريةوتزامن إعلان انتهاء الصيانة بالمرسى مع  قرب عودة عمليات التصدير للمنتجات النفطية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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