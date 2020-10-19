الانتهاء من الصيانة الجزئية للمرسى 3 بميناء الزاوية

أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط عن الانتها من عملية الصيانة الجزئية للمرسى 3 بميناء الزاوية وأوضحت الشركة ان الصيانة جرت لاستبدال خطوط الشحن التحت مائية بالكامل واستبدال خزانات الطفو، بالاضافة إلى استبدال جزئي لبعض الخراطيم الطافية وتغّيير منظومة الحبال بالكامل ، واستغرقت العملية نحو شهر ، و بطاقم وطني من مراقبة العمليات البحريةوتزامن إعلان انتهاء الصيانة بالمرسى مع قرب عودة عمليات التصدير للمنتجات النفطية.