النيابة العسكرية طرابلس تأمر بالقبض على رئيس هيئة مكافحة الفساد بتهمة فساد والأخيرة ترد

ليبيا – أصدر مدير النيابة الجزئية العسكرية في طرابلس أيوب أمبيرش أمرًا بالقبض على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان محفوظ الشيخ وحوله لقوة الردع للتنفيذ .

وبحسب مستندات القضية التي اطلعت عليها المرصد ، فتتهم النيابة المعني بتهمة إخفاء تقرير صادر عن لجنة الهيئة بشأن التجاوزات المالية بجهاز الطب العسكري ووزارة الصحة في حكومة الوفاق، برئاسة محمد هيثم وكيل الوزارة بالحكومة ذاتها .

وجاء في أمر القبض بأن هذا الإجراء يأتي ضمن التحقيقات الجارية في القضية رقم 79 للعام 2020، المتعلقة بالتجاوزات المالية بجهاز الطب العسكري.

وفي 19 أغسطس الجاري، وجهت النيابة العسكرية بوضع 7 متهمين في قضية التجاوزات المالية وإهدار المال العام بجهاز الطب العسكري ضمن قائمة الممنوعين من السفر إلى الخارج، مع استلام جوازات سفرهم.

وخلال الأيام الماضية عقد الشيخ اجتماعًا مع السراج وآخر في مكتب وزارة الداخلية وذلك في إطار العمل على ” مكافحة الفساد ” .

والمتهمون السبعة هم وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى الصيد، وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة جهاز الطب العسكري سابقًا وقد قابله السراج يوم أمس في زيارة غير معلنة الى اسطنبول .

كما شملت القائمة عام الجهاز اللواء عمر هويدي، ومدير إدارة المشروعات بالجهاز محمد سالم، والمراقب المالي بالجهاز عمار التائب، فضلًا عن ثلاثة مهندسين بإدارة المشروعات هم عبدالحكيم عطية ويونس امسلم وعدنان البشتي.

ومن جهتها ، رفضت هيئة مكافحة الفساد هذا الإجراء معتبرة إياه غير قانوني لعدم صدورة بالطريقة السليمة ، كما أن أمر الإستدعاء وصل إلى الهيئة عبر البريد بعد 12 يوم من صدوره مشيرة إلى تبعيتها للسلطة التشريعية .

المرصد – متابعات

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