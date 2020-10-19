مطار بنينا يواصل الاستعدادات لاستقبال الرحلات الجوية

أخبار ليبيا24

يواصل مطار بنينا الدولي الاستعدادات لاستقبال الرحلات الجوية بعد إعلان الاتفاق على استئناف حركة الملاحة الجوية للرحلات المحلية والدولية.

وأجرى، قسم إنارة الحقل الجوي، بمطار بنينا الدولي، اليوم الإثنين، أعمال تمديد كوابل خاصة بتغذية ممر التوصيل (A) حيث يتم تمديد هذه الكوابل على مراحل من غرفة التحكم بالمنظومة إلى غرف التجميع.

وأتى هذا العمل، بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل إدارة المنظومات والتجهيزات الفنية بمصلحة المطارات.

وكانت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا قد اجتمعت السبت مع مدير عام مطار بنينا الدولي ورئيس مصلحة المطارات بالحكومة الليبية ومدير عام مصلحة الطيران المدني ومسئولي شركات الطيران وشركات المناولة العاملة بالمطار، لمناقشة إمكانية استئناف الحركة الجوية.

وجرى الاتفاق، على استئناف حركة الملاحة الجوية للرحلات المحلية والدولية على أن تكون وفق الشروط التي أقرتها اللجنة الطبية الاستشارية، مع أخذ كافة الإجراءات الإضافية الاحترازية التي من شأنها ضمان تنظيم العمل وسلامة المسافرين.