«شركة سرت»: توفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء أبرز تحديات العام الحالي

بحثت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، مع المؤسسة الوطنية للنفط، النشاطات الفنية للتصنيع والصيانة، والمشروعات والميزانيات المستهدفة لعامي 2019 – 2020.

وقال عضو مجلس إدارة سرت لإنتاج وتصنيع النفط فايز النعاس، إن “من أبرز التحديات التي مرت بها الشركة خلال العام الحالي توفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء في غرب وشرق البلاد”.

وأشار «النعاس» إلى أن “70% من أعمال العمرات الرئيسية المخططة لمصفاة التكرير ومصنع الميثانول الأول تم إنجازها، بالإضافة إلى أعمال يجري إنجازها لتجهيز وتشغيل وحدة المعالجة الشمالية لمعمل الغاز”.