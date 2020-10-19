بوريل: أخبار إيجابية عن ليبيا

قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن هناك أخبارا إيجابية عن ليبيا، حيث استؤنفت أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف اليوم برعاية الأمم المتحدة.

وأعرب بوريل، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، عن أمله في أن ينتهز القادة العسكريون الليبيون من كلا الوفدين هذه الفرصة لتحويل الهدنة الحالية إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام على الأرض.

وكانت البعثة قد أعلنت، الاثنين، انطلاق الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” داخل مقر الأمم المتحدة في جنيف، مشيرة إلى أن ما يميز هذه الجولة هو انطلاقها باجتماع مباشر بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا.

ومن المخطط، أن تتواصل مباحثات هذه الجولة حتى تاريخ 24 من شهر أكتوبر الجاري، وتمثل أحد المسارات الثلاثة المُنبثقة عن مؤتمر برلين إضافة إلى المسارين السياسي والاقتصادي.

وأشادت البعثة في بيان بـ”جهود قيادتي الطرفين على تسهيل انعقاد هذه الجولة وتحملهم مشقة الحضور إلى جنيف رغم الظروف غير الاعتيادية بسبب جائحة كورونا”.

وعبّرت البعثة الأممية عن أملها في أن “يتوصل الوفدان إلى حلحلة كافة المسائل العالقة؛ بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم ليبيا”.

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