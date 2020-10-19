البعثة الأممية تهنئ باستكمال الانتخابات بعدد من المجالس البلديات

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هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الإثنين، مواطني بلديات الزاوية الجنوب والحرابة وجادو وكباو على انتخاب مجالسهم البلدية.

وأثنت البعثة، على اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لتنظيمها انتخابات شفافة وذات مصداقية في جميع أنحاء ليبيا مع تأمين الظروف الصحية اللازمة.

وقالت في تغريدة، على تويتر، “تهنئ البعثة مواطني الزاوية الجنوب والحرابة وجادو وكباو على انتخاب مجالسهم البلدية، وتحيي عزمهم على ممارسة حقوقهم الديمقراطية”.

وأضافت، “كما تثني البعثة على اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لتنظيمها انتخابات شفافة وذات مصداقية في جميع أنحاء ليبيا مع تأمين الظروف الصحية اللازمة”.

وأعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الإثنين، انتهاء الانتخابات البلدية، في جادو والزاوية الجنوب وكاباو والحرابة، لافتًا إلى أن الإعلان عن النتائج المبدئية سيتم عرضها قريبًا.