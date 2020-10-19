خلال جلسة سُكر..جريمة قتل بين عناصر قوات الوفاق في غريان 

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ذكر مصدر مطلع أن جريمة قتل وقعت خلال اليومين الماضيين بين عناصر تابعة لإحدى قوات الوفاق في مدينة غريان خلال جلسة “سكر”.

وأضاف المصدر أن أحد عناصر “لواء غريان” التابع لقوات الوفاق المدعو أحمد الحيث أقدم الخميس على قتل فاروق باكر حسين قزم.

وأشار المصدر إلى أن الجاني قام بنقل جثة “قزم” ورميها أمام أحد المحال التجارية للتبغ ويعرف وفر هاربًا باتجاه مدينة الزنتان.

وأوضح المصدر أن المجني عليه كان قد ألقي القبض عليه من قبل القوات المسلحة العربية الليبية بعد إصابته في رجله أثناء عمليه تطهير مدينة غريان.

ولفت المصدر إلى أنه تم تقديم العلاج له ومن ثم دخل في عملية تبادل للأسرى وأفرج عنه في أبريل 2020.