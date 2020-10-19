الحويج يبحث تفعيل مكتب وزارة الخارجية في سرت

أخبار ليبيا24

اجتمع، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، الدكتور عبدالهادي الحويج، مع عدد من المسؤولين، لبحث إمكانية تفعيل مكتب وزارة الخارجية في سرت.

وجرى الاجتماع، بحسب مكتب إعلام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الأحد في قاعة الاجتماعات ببلدية سرت، مع الجهاز الإداري لمكتب وزارة الخارجية سرت، في حضور رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر.

وتناول الاجتماع، المشاكل والعراقيل التي تتطلبها وجود عمل المكتب ومدى احتياج الديوان، والعمل على تفعيل مكتب وزارة الخارجية سرت.

وتطرق الاجتماع، إلى صيانة مبني مكتب وزارة الخارجية سرت وتجهيزيه والعمل على رفع الكفاءات لكافة الجهاز الإداري لمكتب سرت في كافة الاختصاصات الإدارية والفنية.