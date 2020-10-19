بوريل يأمل في وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

أخبار ليبيا24

أعرب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، عن أمله في أن ينتهز القادة العسكريون الليبيون اجتماعات 5+5 لتحويل الهدنة الفعلية إلى وقف إطلاق نار موثوق ودائم ومستدام على الأرض.

وقال بوريل، في تغريدة، على تويتر، “أخبار إيجابية عن ليبيا! استؤنفت أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف اليوم برعاية الأمم المتحدة”.

وأضاف، “نأمل أن ينتهز القادة العسكريون الليبيون من كلا الوفدين هذه الفرصة لتحويل الهدنة الفعلية إلى وقف إطلاق نار موثوق ودائم ومستدام على الأرض”.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا انطلاق الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية 5+5 الممثلة للقوات المسلحة الليبية وحكومة الوفاق، في جنيف بحضور المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز.

وذكرت البعثة، في بيان صحفي، أن هذه الجولة انطلقت باجتماعات تقابلية مباشرة بين الوفدين، لافتة إلى أن مباحثات هذه الجولة ستستمر حتى الـ24 من الشهر الجاري.