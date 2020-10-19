ترحيب إيطالي بمفاوضات اللجنة العسكرية (5+5)

رحّبت إيطاليا، الاثنين، ببدء الجولة الرابعة من مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الليبية في جنيف برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة وفود من الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.

واعتبرت الخارجية الإيطالية في بيان، أن هذه الجهود مهمة وفعّالة في اتجاه حل سياسي للأزمة الليبية، مؤكدة أن روما تدعمها بقناعة.

وكانت البعثة أعلنت، الاثنين، انطلاق الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” داخل مقر الأمم المتحدة في جنيف، مشيرة إلى أن ما يميز هذه الجولة هو انطلاقها باجتماع مباشر بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا.

ومن المخطط، أن تتواصل مباحثات هذه الجولة حتى تاريخ 24 من شهر أكتوبر الجاري، وتمثل أحد المسارات الثلاثة المُنبثقة عن مؤتمر برلين إضافة إلى المسارين السياسي والاقتصادي.

وعبّرت البعثة الأممية عن أملها في أن “يتوصل الوفدان إلى حلحلة كافة المسائل العالقة؛ بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم ليبيا”.

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