لايا: يجب أن يكون هناك تمثيلا لجميع الأطراف الليبية على طاولة التفاوض

كشفت وزيرة خارجية إسبانيا، أرانشا جونزاليس لايا، عن أنها خلال زيارتها التي أجرتها إلى ليبيا الشهر الماضي، لم تلتق فقط مع الأطراف السياسية الفاعلة بالبلاد، بل التقت أيضًا بعدد من النشطاء والمواطنين الراغبين بحلول السلام والاستقرار.

وأكدت جونزاليس لايا، أن المواطنيين الليبيين يتمنون أن يجدوا من يساعدهم في مكافحة فيروس كورونا وضمان إعادة فتح المدارس وجمع النفايات وتوفير مياه نظيفة لجميع المواطنين، موضحة أن كل ما يحتاجونه هو استجابة قياداتهم السياسية.

وشددت جونزاليس لايا، على أن الرسالة التي تُصر بلادها عليها هى أن يكون لجميع الأطراف بليبيا من يمثلها على طاولة التفاوض من قيادات سياسية ونشطاء محليين ومواطنين ومحافظي بلديات ورجال ونساء.

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