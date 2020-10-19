مصدر أمني: تصفية أحد قادة الميليشيات بمدينة الزاوية

قال مصدر أمني، اليوم الإثنين، إن “عناصر مسلحة ذات صلة وثيقة بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق غير المعتمدة، قامت بتصفية أحد قادة الميليشيات بمدينة الزاوية“.

وأكد الضابط شريف الدباشي أن عناصر تابعة لما يسمى بميليشيا القصب قامت بتصفية شقيق آمر ما يسمى بميليشيا سرية الركينه عبدالمنعم الغويل“.

وأوضح الدباشي أن الغويل كان يقوم بمهام مساعد شقيقه عبدالرحمن الغويل آمر ما يسمى بميليشيا الركينه، الذي أصيب في معارك ضد الجيش ولا يزال يعالج في تركيا.

وأشار إلى أن ما يسمى بميليشيا (القصب الزاوية)، لم ترضخ لتعليمات حكومة الوفاق غير المعتمدة ورفضت تسليم مقراتها بمصفاة الزاوية، وهددت بحرق المصفاة في حال اقتراب أي ميليشيا تتبع حكومة الوفاق غير المعتمدة من مقراتها.

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