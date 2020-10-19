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«الظواهر والهدامة»: أشرفنا على أول طائرة لنقل أطفال مرضى من مستشفى بنغازي إلى الأردن

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، قيامه بالإشراف على أول طائرة لنقل عددٍ من الأطفال المُصابين بالأورام وغيرها من الأمراض من داخل أقسام مستشفي الأطفال ببنغازي إلى المملكة الهاشمية الأردنية.

وأوضح الحساب الرسمي لجهاز مُكافحة الظواهر السلبية والهدامة على فيسبوك، أنه “تنفيذاً لتعليمات القائد العام للقُوات المُسلحة، يشرف الجهاز على أول طائرة لنقل عددٍ من الأطفال المُصابين بالأورام وغيرها من الأمراض من داخل أقسام مستشفى الأطفال ببنغازي إلى المملكة الهاشمية الأردنية بالتنسيق مع مُدير منفذ مطار بنينا الدولي”.

وأكد الجهاز أنه “يقوم في إطار سعيه المُتواصل بالالتزام بالواجب الأمني والإنساني على حدٍ سواء وفق التعليمات الصادرة من القائد العام بالمُساعدة المُجتمعية ومُشاطرة العائلات في رفع مُعاناة أطفالهم بالإشراف والترتيب لعدد (27) طفل والعائلات المُرافقة لهم ونقلهم من المشفى رفقة مُدير مُستشفي الأطفال إلي مطار بنينا حتى مُغادرتهم أرض الوطن”.

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الأردن الظواهر والهدامة طائرة مستشفى بنغازي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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