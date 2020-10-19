المحجوب: المحادثات العسكرية “5+5” تساهم في الخروج من المرحلة الراهنة

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب، أن المحادثات العسكرية “5+5” تساهم في الخروج من المرحلة الراهنة، مشددًا على أن الخروج من المرحلة الحالية إلى مرحلة الاستقرار والأمن بات ضرورة، وأن ما سيصدر عن اللجنة يعتبر بمثابة قرار صادر عن مجلس الأمن طبقًا لمخرجات برلين.

وقال المحجوب، إن الأمم المتحدة ومجلس الأمن يشرفان على تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة، وأن الجولة الحالية من المباحثات تبحث وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأكد المحجوب، على أن التوافق العسكري مهم للمسارات الآخرى، وأنه بدون اتفاق أمني يعتبر الاتفاق السياسي هشًّا.

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