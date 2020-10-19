لواء عسكري: إيطاليا تتعاون مع تنظيم الإخوان الراعي للميليشيات القبلية في مصراتة

قال اللواء العسكري محمد أحمودة، إن “سقوط الدولة الليبية في 2011 جعلها ساحة حرب مفتوحة وقابلة لكل التدخلات الأجنبية كل وفقاً لأهوائه ومصالحه”.

وأضاف «أحمودة»، في تصريحات لـ «سكاي نيوز عربية» أن “إيطاليا تتعاون مع تنظيم الإخوان الراعي الرسمي للتنظيمات الإرهابية والميليشيات القبلية في مصراتة والتي تتواجد فيها قوات إيطالية لضمان الاستحواذ على النفط والنفوذ”.

وأشار «أحمودة» إلى أن “إيطاليا تستورد من ليبيا 48 بالمئة من استهلاكها النفطي، وأكثر من 40 بالمئة من الغاز”، مردفًا أن “إيطاليا وقفت موقفا عدائيا من الجيش الوطني الليبي منذ إعلانه الحرب على الإرهاب وفي مقدمته تنظيم الإخوان الإرهابي، لأنها لن تستفيد من الجيش الوطني الليبي بالقدر الذي تستفيده من الإخوان”، بحسب قوله.

وأورد الخبير العسكري، أنه “في المقابل ساندت فرنسا الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لأنه يسعى للقضاء على الإرهاب وتوحيد ليبيا تحت مظلة سياسية وعسكرية وأمنية واحدة، وهذا ما تدعمه باريس التي ترى أن جهودها في مواجهة الإرهاب بمنطقة الساحل والصحراء لن تكتمل إلا بالقضاء عليه في ليبيا”.

واختتم اللواء أحميدة، بقوله إن “إيطاليا تسعى لعرقلة أي عملية سياسية تؤدي إلى إجراء انتخابات في ليبيا لمعرفتها المسبقة بخسارة تنظيم الإخوان الإرهابي، الذي تتعامل إيطاليا مع ميليشياته غرب ليبيا وتسعى إلى إستمراره متحكما لأطول فترة ممكنة”.