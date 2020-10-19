شينكر: واشنطن تدعم الحوار الليبي الذي تقوده الأمم المتحدة

أشاد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، بدعم المغرب المستمر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا وتتطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية من الحوار الليبي الذي تقوده المنظمة الأممية بهدف تشكيل حكومة انتقالية جديدة وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية.

وقال شينكر، إن بلاده تدعم بقوة منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة باعتباره سبيلاً للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي شامل للصراع في ليبيا.

كما لفت شينكر، إلى أن المغرب شريك قريب للولايات المتحدة في مجال قضايا الأمن، مشيرًا إلى أنه يشارك كل عام في أكثر من 100 التزام عسكري مع الولايات المتحدة، بما فيها مناورات الأسد الأفريقي.

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