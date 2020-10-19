سليمان البيوضي: «ستيفاني» مستمرة في تنفيذ مخطط «سلامة» لملامح الاتفاق السياسي الليبي 

قال الناشط السياسي من مصراتة سليمان البيوضي، إن “البعثة الأممية تمرّر في دعواتها حاليًا وريقة لضمان عدم تسرّب الانتهازيين في التفاف علني لما تردّد عن صفقات مليونية للتمرير”.

وأضاف «البيوضي»، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أن “غسان سلامة والمعرف دوليًا بصانع الشرعيات وأحيانًا بخانق الحية قبل أن يغادر موقعه في رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وضع خطوطًا عريضة لملامح الاتفاق السياسي الليبي وهو تقريبا ما تستمر السيدة ستيفاني في تنفيذه هذا من حيث المبدأ”.

مردفا إلا أن “هذه الخطوة سمحت بإبعاد الأفراد والشللية الصغيرة والضعيفة، وفتحت الباب على مصراعيه أمام القوى الأكثر تنظيمًا أيدلوجيًا وجهويًا وقبليًا، وعليه ستنتج محاصصة قد تعيد ليبيا لمربع الصدام الأول، والذي تسبّب بهدر ما يزيد عن 6 سنوات من عمر ليبيا، ودخل فيه الليبيون مرحلة التفقير الجماعي”.

واستطرد «البيوضي»، “لذا هل يمكن أن تؤكّد البعثة جدّيتها في الوصول لتسوية حقيقية وذات ملكية ليبية، وأن تتعهّد بقطع الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت على من سيجتمعون في قاعات طبرقة، وتقديم بدائل للتسويات تنطلق من الملكية الليبية التي لطالما تحدّثت عنها البعثة؟ وبالتالي تتمكن أيضًا من استبعاد التنظيمات المتخصّصة في التحوير والتحريك من خارج دائرة الضوء للوصول لبناء سياسي جديد يمتلك نوعًا من التمثيل السياسي”.

وأوضح قائلا ” أم أنّ الترتيبات المتجوّلة عبر العواصم ستنجز ما سيصادق عليه المجتمعون في طبرقة، من لن يتعدى وجودهم السينوغرافيا السياسية للمشهد الأخير من صفقة التمرير”.