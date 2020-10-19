“درج” .. مساعي المجلس البلدي لحل مشكلة المياه

متابعة/218

تعاني “درج” و “سيناون” وماجاورهما من مشاكل حادة في توفر مياه الشرب فيما يواصل المجلس البلدي درج مساعيه لحل هذه المشكلة التي تتفاقم دون الوصول إلى حلول ناجعة، وآخر المساعي الاجتماع الذي عقد الاثنين والتقى من خلاله عميد وأعضاء ووكيل ديوان المجلس البلدي مع مدير مكتب شركة المياه على مستوى منطقة غدامس ومديري المحطات في سيناون و درج.

تمحور الاجتماع على مناقشة الاشكاليات التي تعانيها محطات المياه بالبلدية بشكل عام، والأزمة الملحة التي يعانيها سكان منطقة درج وتم الاتفاق على وضع آلية تدارك أزمة تلف المضخات المتكرر في الفروع بالبلدية وضرورة وضع خطة عمل واضحة لفرعي درج وسيناون ومتابعتها من المجلس البلدي لضمان سير عمل المحطات بشكل جيد وأيضاً ضرورة وضع حلول مستقبلية لكل المشاكل التى قد تستجد.

ونوقش بالاجتماع كيفية استلام وتفعيل المحطة الثانية بدرج والتي تقع بجانب الشركة التونسية،كما تم التطرق لبعض النقاط المهمة والتنسيق بمتابعة المذكرات المرسلة التي تم تسليمها للشركة العامة وتطعيمها بمذكرات عاجلة لمدير الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، بشأن توفير جميع متطلبات محطات بلدية درج .. وفيما يخص المضخات العاطلة تم إرسالها إلى الصيانة كحل مؤقت، إلى حين توفير مضخات جديدة.‎

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