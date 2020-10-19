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“داخلية الوفاق”.. دورة تدريبية في مجال الدوريات الثابتة والمتحركة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة/218

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عن انطلاق الدورة التـدريبـية التخصـصيـة من داخــل مـعهد الـتـدريـب التـخصصـي لـلعـمليـات الأمـنيـة الكائن في مدينة طرابلس وتستهدف العناصر الأمنية المكلفة بالدوريات الأمنية.

وأوضحت الوزارة في منشور لها أن هذه الدورة هي الثامنة عشر مــن تسـلسـل الـدورات التخصصية، تتواصل على مدار الأسبوع وقد انطلقت بتاريخ الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري في مجال “الـدوريـات الثابتــة والمتحـركـة” لصـالـح الإدارة الـعـامة للعـمليـات الأمـنيـة، ضمن مساعي الوزارة لتطوير القدرات الفنية لعناصر الأمن لتأدية الأعمال المنوطة بها بشكل أمثل من أجل إرساء الأمن والآمان .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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