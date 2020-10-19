برنامج الأغذية العالمي يتصدق بشحنات من المساعدات الغذائية على النازحين في بني وليد

تصدق برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة، أمس الاثنين، على العائلات النازحة في بني وليد بمساعدات غذائية.

وأوضح البرنامج أنه قدم بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية للإغاثة والأعمال الخيرية شحنة من المساعدات الغذائية تقدر بحوالي 758 حصة للعائلات النازحة بمدينة بني وليد بالتعاون مع مفوضية المجتمع المدني بالمدينة.

وقال عضو مفوضية المجتمع المدني ببني وليد، خالد عبدالرحمن في تصريح إعلامي إنه سيجري توزيع السلال الغذائية على نازحي تاورغاء وأوباري والطوارق والأرامل والمطلقات بمدينة بني وليد.

وأوضح عبدالرحمن أن هذه المساعدات من السلع الأساسية يقوم بتوزيعها برنامج الأغذية على مدى كل شهر لمستحقيها من الأسر النازحة والمحتاجة بمدينة بني وليد.

وتشتمل السلال الغذائية على عدد من السلع التموينية والمواد الغذائية مثل الزيت، المعكرونة، الأرز، الدقيق، السكر، الشاي، الطماطم وغيرها من الأساسيات اليومية.

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